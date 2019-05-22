İki genç polis, trafik kazasında can verdi

BUGÜN NELER OLDU

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde görev yapan polis memurları Kanber Demir (29) ve Selahattin Kaplan (27), önceki akşam, yanlarındaki iki kadın arkadaşları ile birlikte, il merkezine gitmek üzere yola çıktı. Ancak saat 22.30 sıralarında, Artova ilçesine bağlı Taşköprü köyü yakınlarına geldiklerinde, Demir'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Emin Adıgüzel'in (35) kullandığı TIR'la çarpıştı. Kazada, iki polis memuru da olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobildeki arkadaşları Yağmur Aksakallı (22) ve Esra Oruç (23) ise yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Van-Hakkâri karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Adana Ceyhan'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Atakan Özbek (23), Düzce'de D-655 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen Yaşar Ahmet H., bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Mersin Tarsus'ta, yolda yürürken bir ticari aracın çarptığı Yunus Alcan (44) öldü.