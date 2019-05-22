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İnternetten tutulan bakıcı evleri soydu

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019
İnternetten tutulan bakıcı evleri soydu
İstanbul'da internet üzerinden çocuk bakıcısı arayan vatandaşların evine gidip güven sağladıktan sonra hırsızlık yapan Türkmenistanlı kadın ve sevgilisi gözaltına alındı. Bakırköy'den E.A isimli genç kadın ile Ataşehir'den E.Ö.'nün internetten buldukları bakıcıdan şikayetçi olmaları üzerine harekete geçen polis, bakıcının Türkmenistan uyruklu Meftuna S. (35) olduğunu tespit etti. İki aileden 100 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldığı tespit edilen Maftuna S., Beşiktaş'ta sevgilisiyle birlikte lüks restorandan çıkarken gözaltına alındı. Şüpheli kadın tutuklandı.
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İnternetten tutulan bakıcı evleri soydu
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