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ne zaman, hangi gün? takvimi 2019 ile Kadir Gecesi tarihi

On bir ayın sultanı Ramazan ayını yarılamamızla birlikte vatandaşlar “ ne zaman?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi için geri sayım başlamışken, takviminde yayımlanan tarihi de merak ediliyor. Peki, yılında ne zaman idrak edilecek ve hangi güne denk geliyor. İşte Kur'an- Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi tarihi...

Giriş Tarihi: 22.5.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 10:33
Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi 2019 ile Kadir Gecesi tarihi

Mübarek Ramazan ayının son on gününe yaklaşırken bireyler Kadir Gecesi tarihi için de araştırmalara başladı. Aslında Kadir Gecesinin tam günü kesin olarak bilinmiyor ancak Peygamber efendimiz bu bin aydan daha hayırlı geceyi Ramazan'ın son on gününde aramayı tavsiye etmiştir. Bunun yanında her yıl Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. Günün de idrak edilmektedir. Diyanet takvimine "Kadir Gecesi ne zaman?" sorusunun yanıtını bulmak için baktığımızda 27. Günü işaret ediyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN? 2019 KADİR GECESİ TARİHİ

Kadir Gecesi 2019 yılında 31 Mayıs Cuma günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilere göre, Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir. Kadir Gecesin önemli kılan ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Diyanet takvimi 2019 ile Kadir Gecesi tarihi
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