Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıklar daha çabuk büyüyor

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Deniz Teknoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, 'Müziğin Koi Balıklarının Davranışları, Stres ve Gelişimi Üzerine Etkisi' konulu doktora tezi hazırladı. Tez çalışması kapsamında balıklara 2 yıl önce dinletilen 12 farklı sesin etkileri açıklandı. Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıkların daha çabuk büyüdüğünü ortaya koyan doktora tezinin ardından yazdığı bilimsel makale Uluslararası Hakemli Dergi'de (SCI) yayınlandı.



Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, doktora tezi sırasında farklı ses ve müziğin balıklar üzerindeki etkisini görmek için fakülte binasındaki akvaryumlara su altında çalışabilme özelliğine sahip ses sistemi yerleştirdiklerini ve balıklara her gün, sabah, öğle ve akşam yarımşar saat Kur'an-ı Kerim Tilaveti, tasavvuf ney musikisi ve şehir gürültüsü sesi dinlettiklerini söyledi. Bunun sonucunda, Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinleyen balıkların büyüme ve sağlık parametrelerine olumlu yönde etki ettiğini gözlediklerini belirten Kuşku, şehir gürültüsü dinleyen balıkların ise olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.



Doktora tezi ardından Uluslararası Hakemli Dergi'de yayınlanan bilimsel makale ile sonuçların uluslararası alanda kabul gördüğünü ifade eden Kuşku, şöyle konuştu:



"Çalışmamızın sonuçlarına göre bazı seslerin, balıkların büyüme ve sağlık performanslarında olumlu etki yaptığını gözledik. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den de Rahman Suresi'ni seçtik. Rahman Suresi'ni dinlettiğimiz de balıkların normale göre yani ses dinletilmeyen gruba göre büyümede ve sağlık parametrelerinde iyi bir performans gösterdiğini gözlemledik. Tasavvuf musiki'si dinlettik. Tasavvuf musikisinin de Kur-an'ı Kerim kadar olmasa da ona yakın değerlerde balığın büyüme ve sağlık parametrelerine olumlu etki ettiğini gözlemledik. Aynı zamanda kentsel gürültü yani şehir ve kentin getirmiş olduğu gürültüyü de kaydedip, balıklara dinlettik. Bu sesin etkileri, hiç ses dinletilmeyen balıklara göre olumsuz oldu. Yani balıklar ilk 30 günlük süre içerisinde bu seslere olumlu veya olumsuz tepkiler verdiler. 30 günlük süreçten sonra da balıkların seslere adaptasyon sağladığını gözlemledik. Su ürünleri yetiştiriciliği ve bu konuda çalışma yapanlara; seslerin canlılar, özellikle balıklar üzerinde olumlu veya olumsuz etkilerinin olduğunu belirtmek istiyorum. Araştırma yapmak isteyenler için, Kur'an-ı Kerim'de bilindiği gibi 113 tane sure var. Bunlar dinletilebilir. Bunlar yeni araştırma alanları olarak açılabilir. Aynı zamanda tasavvuf musikisini dinlettik. Bunlardan da olumlu sonuçlar aldık. Ülkemizde çok farklı tasavvuf musikileri, ses düzenleri ve ritimleri bulunmaktadır. Bunlar denenebilir ve dinletilebilir."

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