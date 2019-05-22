Kuyumcu dükkânında akıl almaz soygun yöntemi!

Daha önceden tespit ettikleri kuyumcu dükkânının tavanını delerek alarmı etkisiz hale getiren iki hırsız patlayıcı ile kasayı patlatarak içini boşalttı. Kameralara takılan iki hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. Yıllardır kuyumculuk yapan Mardin B. geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde bir handa bulunan atölyesine gitti. Atölyede duvarın delinerek alarmın etkisiz hale getirildiğini ve patlayıcı kullanılarak kasasının patlatıldığını gören Mardin B. soyulduğunu anladı. Olay yerine polisleri çağıran kuyumcu hırsızlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

TAVANI DELİP ALARMI ETKİSİZ HALE GETİRMİŞLER

Handa bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Görüntülerde iki hırsızın hanın kilidini kırarak içeri girdikleri, daha sonra en üst kata çıkarak üzerlerini değiştirdikleri görüldü. Kuyumcu atölyesinin bulunduğu katın tavanını delerek alarmı etkisiz hale getiren hırsızların pencereden içeri girdiği tespit edildi.

PATLAYICI İLE KASAYI PATLATMIŞLAR

Görüntülere göre, yanlarında getirdikleri patlayıcı ile kasayı patlatan iki hırsız kasada bulunan 10 bin dolar ve 75 gram saf altını alarak taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Yapılan titiz çalışma sonucu iki hırsız polisler tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyette ifadeleri alınan Fahrettin A. ve Muzaffer M. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu yargılanan iki hırsız hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçları kapsamında şüpheliler hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.