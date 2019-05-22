Meteoroloji’den son dakika İstanbul için hava durumu ve yağış uyarısı! Birçok ilde yağış ve fırtına bekleniyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle bahar aylarına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıklarının artarak devam etmesi bekleniyordu. Ancak sıcaklıkların dengesiz olması nedeniyle vatandaşlar da evden çıkmadan önce hava durumu raporlarına bakmayı ihmal etmiyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda ise İstanbul başta olmak üzere birçok il de yağış ve fırtına bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin hazırladığı o rapor…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Birçok il için uyarıda bulunan Meteoroloji'nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporu…