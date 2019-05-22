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’den için ve yağış uyarısı! Birçok ilde yağış ve fırtına bekleniyor…

Genel Müdürlüğü’nden ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Bahar aylarını yaşadığımız şu günlerde hava sıcaklıklarının düzenli bir şekilde seyretmemesi vatandaşların hava durumu konusunda araştırmalar yapmasına neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden de konuyla ilgili uyarı geldi. Hazırlanan 5 günlük hava durumu raporu neticesinde başta olmak üzere birçok il için yağış ve fırtına bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 22.5.2019 22:54
Meteoroloji’den son dakika İstanbul için hava durumu ve yağış uyarısı! Birçok ilde yağış ve fırtına bekleniyor…

Genel Müdürlüğü'nden ile ilgili uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle bahar aylarına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıklarının artarak devam etmesi bekleniyordu. Ancak sıcaklıkların dengesiz olması nedeniyle vatandaşlar da evden çıkmadan önce hava durumu raporlarına bakmayı ihmal etmiyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunda ise başta olmak üzere birçok il de yağış ve fırtına bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin hazırladığı o rapor…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Birçok il için uyarıda bulunan Meteoroloji'nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporu…

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Meteoroloji’den son dakika İstanbul için hava durumu ve yağış uyarısı! Birçok ilde yağış ve fırtına bekleniyor…
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