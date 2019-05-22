Oğlunu 60 yıl sonra Müge Anlı’da buldu

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan, birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ekibi, 60 yıl sonra bir mucizenin gerçekleşmesini sağladı. Nurten Ceylan, geçtiğimiz gün canlı yayınına çıkarak anne bir, baba ayrı olan "Bedir" isimli kardeşini bulmak için yardım istedi. 1 yaşındayken evlatlık verilen Bedir Kural, 60 yıl sonra "Müge Anlı ile Tatlı Sert" canlı yayınında geniş bir aileye sahip oldu. Ankara'da 65 yıl önce İsmail Kural ile evlenen Balı Civelek'in Abdülkadir ve Bedir adlı iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Bir süre sonra eşi ile anlaşamayan Balı Civelek, babasının evine gitti. Ancak babası, "Sana bakarım ama çocuklarına bakamam" deyince Balı Civelek çocukları babalarına götürdü. İsmail Kural, çocuklarına bakmakta zorlanınca 1 yaşındaki oğlu Bedir'i, Ömer Tırnakoğlu'na evlatlık verdi. Anne Balı Civelek, evlatlık verildiğini öğrenince oğlunu geri almak istedi.

Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! İşte anne ve oğlunun 60 yıl sonra yaşanan buluşması...

SABAH'A KONUŞTULAR

Ancak bir türlü oğlunu bulamadı. Oğlu Bedir'in hasretiyle bir ömür geçiren Balı Civelek, son çare Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı, bir mucizeyi daha gerçeğe dönüştürdü. 60 yıllık hasreti yalnızca yarım saatte dindirdi. Dünkü programda aileyi stüdyosunda ağırlayan Müge Anlı, olağanüstü bir kavuşmaya imza attı. Balı Civelek, 60 yıl sonra oğlu Bedir'e kavuştu. Bu duygu dolu kavuşmanın tarafları SABAH'a konuştu. Uzun yıllar sonra annesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Bedir Tırnakoğlu, "Askerden döndüğümde küçükken bana sahip çıkan komşumuz bana gelip evlatlık olduğumu söyledi. Ben şoke oldum ama bu düğümü çözecek tek kişi babamdı. O da vefat etmişti. O yüzden aileme hiç ulaşamadım. Pazartesi günü de atv'den arayıp 'Annen yaşıyor. 85 yaşında. Görmek ister misin?' dediler. Yarım saat içinde beni telefona bağladılar. Stüdyodaki kardeşim de telefonda diğer abimle konuşacak zannetti; ama benle konuşuyordu. Ben de, o da şoke olduk o an. Harika hissediyorum. Hiçbir duyguyla kıyaslayamıyorum. Bir günde kocaman bir ailem oldu" ifadesini kullandı.



'AYRILIK ÖLÜMDEN BETER'

Anne Balı Civelek, evlat hasretinin 60 yıldır bir kez olsun dahi dinmediğini söyledi. Civelek, "Önce Allah sonra Müge Anlı. Çok mutlu oldum. 60 sene evladından ayrı kalmak kolay mı? Evlat acısıyla yaşadım. Aklıma geldikçe herkesi kırıp geçiyordum. Bağırıyordum. Çağırıyordum. İki evladım doğduktan sonra öldü. Bu kadar acı çekmedim. Çünkü Allah'ın emri. Ama o yaşadığı için yüreğim dağlanıyordu. Birini görsem, 'Acaba oğlum da böyle mi oldu? Nasıl oldu? İyi ailenin eline mi düştü?' diyordum. Acı hep içimdeydi. Ölümden beter ayrılık. Nereye gitsem ağlardım. 60 yıl böyle devam etti. 'Ölemeden görseydim' diyordum. Sonunda şükür kavuştum" dedi.