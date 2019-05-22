Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı 22 Mayıs

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecan ve umutla bekleyişlerini sürdürüyorlar. Geçtiğimiz hafta 423.233,65 TL'lik büyük ikramiyenin üç kişiye çıkması ile birlikte Şans Topu'na olan ilgi daha da artmış durumda. İşte 22 Mayıs Şans Topu sonuçları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirildi.

Şans Topu'nda bu akşam kazandıran numaralara ve Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranına diğer sayfadan ulaşabilirsiniz…