Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı 22 Mayıs

sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin her hafta heyecan ve umutla bekledikleri çekiliş sonuçlarından biri de sonuçları oluyor. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla her hafta düzenli düzensiz bireyler tarafından oynanan Şans Topu’nun bu haftaki sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz hafta 935. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen üç kişi olmuş ve 423.233,65 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 15 olmuştu. Peki, Şans Topu’nda bu hafta kazandıran numaralar neler? İşte MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 22.5.2019 21:48 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 21:49
Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı 22 Mayıs

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecan ve umutla bekleyişlerini sürdürüyorlar. Geçtiğimiz hafta 423.233,65 TL'lik büyük ikramiyenin üç kişiye çıkması ile birlikte Şans Topu'na olan ilgi daha da artmış durumda. İşte 22 Mayıs Şans Topu sonuçları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirildi.

Şans Topu'nda bu akşam kazandıran numaralara ve Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranına diğer sayfadan ulaşabilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı 22 Mayıs
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN