Satış sırasında suçüstü yakalandı

Bartın il Emniyet Müdürlüğü'nce okul çevrelerinde yaşı küçük okul öğrencilerine sigara satışı yapan işyerlerini denetlemeye yönelik kontroller yapıldı.

3 LİRAYA 3 DAL SİGARA SUÇÜSTÜSÜ

Kontroller sırasında, bir kız öğrencinin tekel satışı yapan bakkala girdiğinin görülmesi üzerine harekete geçildi. Öğrencinin hemen akabinde emniyet müdürlüğü görevlileri içeri girdi. Bu esnada işletmecinin 3 lira karşılığında 3 dal sigara satışı yaptığı görüldü ve şüpheliye suçüstü yapılarak olaya el konuldu.

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14 BİN LİRA PARA CEZASI

İşletme sahibi hakkında 'Sağlık için çocuklara tehlikeli madde temin etmek' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenerek dosya düzenlenirken ayrıca konuyla ilgili olarak da 14 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.