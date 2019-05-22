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Satış sırasında suçüstü yakalandı

Emniyeti çocuklara satarak onları zehirleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler küçük yaştaki bir kıza sigara satan şüpheliye suçüstü yaptı. Gözaltına alınan şüphelinin hem hapsi istendi hem de 14 bin lira ceza kesildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 08:57 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 09:00
Satış sırasında suçüstü yakalandı

Bartın il Emniyet Müdürlüğü'nce okul çevrelerinde yaşı küçük okul öğrencilerine sigara satışı yapan işyerlerini denetlemeye yönelik kontroller yapıldı.

3 LİRAYA 3 DAL SİGARA SUÇÜSTÜSÜ

Kontroller sırasında, bir kız öğrencinin tekel satışı yapan bakkala girdiğinin görülmesi üzerine harekete geçildi. Öğrencinin hemen akabinde emniyet müdürlüğü görevlileri içeri girdi. Bu esnada işletmecinin 3 lira karşılığında 3 dal sigara satışı yaptığı görüldü ve şüpheliye suçüstü yapılarak olaya el konuldu.

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14 BİN LİRA PARA CEZASI

İşletme sahibi hakkında 'Sağlık için çocuklara tehlikeli madde temin etmek' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenerek dosya düzenlenirken ayrıca konuyla ilgili olarak da 14 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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Satış sırasında suçüstü yakalandı
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