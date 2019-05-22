Senin yüzünden 4 kişiyi öldürdüm

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi'nde 5 Nisan 2018'de Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın (38) bulundurma ruhsatlı tabancasıyla ateş açması sonucu Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çağlak, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu'nun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili detaylara yer verildi.

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İddianamede, Volkan Bayar'ın cinayetleri işlemesinin ardından polise teslim olmadan, o dönem boşanma aşamasında olduğu eşi Saadet Aylin Yağan (35) ile yaptığı görüşmeye ilişkin ses kaydı yer aldı. Kayıtlarda Volkan Bayar'ın, "Rahatla şimdi, hepsini vurdum, hepsini. Rahatla. Polis çağırdım, polis geliyor ben bekliyorum" dediği, eşi Aylin Bayar'ın ise "Neredesin sen? Ne yaptın Allah'ını seversen?" dediği, Bunun üzerine katil Bayar'ın da "Evine git, Allah belanı versin, katil ettin beni. Senin yüzünden katil oldum. Senin konuşmaların yüzünden en sonunda vurmak zorunda kaldım adamları" dediği öğrenildi. Görüşmede Volkan Bayar'ın, eşine ömür boyu hapis yatacağına ilişkin ifadeler kullandığı belirtilen iddianamede Yağan'ın "azmettirici" olduğu da kaydedildi.

Bayar ve eski eşi tutuksuz sanık Saadet Aylin Yağan'ın, 4'er kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis"le cezalandırılmaları istendi. Mahkeme iddianameyi kabul etti.