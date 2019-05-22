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Son dakika haberi: Sarar rehin olayında yeni gelişme! ‘Cemalettin beyi dövüp bana yumruk attılar’

Geçtiğimiz hafta Sarar Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı ve eşi 'ın rehin alınması olayı 'nin son dakika gündemine oturmuştu. Olay ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanırken Cemalettin Sarar'ın eşin Zehra Sarar SABAH'a konuştu. Yaşanan olayın ardından Sarar ailesinin hizmetçisi tutuklandı. Bayan Sarar'ın dehşet gecesi ile ilgili anlattıkları ise kan dondurdu! İşte son dakika gelişmesinin detayları...

RIDVAN UYSAL
RIDVAN UYSAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 08:17
Son dakika haberi: Sarar rehin olayında yeni gelişme! ‘Cemalettin beyi dövüp bana yumruk attılar’

Eskişehir'de, sarar şirketler grubu yönetim kurulu başkanı ve eşi 'ı, evlerine girip ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra gasp eden Moldovalı çetenin, fabrikanın bahçesinde bulunan villaya ulaşmak için, tel örgüleri kesip toprağı kazdıkları belirlendi.

SABAH'A KONUŞTULAR
Soygun çetesinin gasp ettiği Cemaletttin ve Zehra Sarar, fabrikanın bahçesinde SABAH'a konuştu. Yaşadıkları dehşetin etkisini hala üzerlerinden atamadıklarını söyleyen Zehra Sarar, "Önce kasanın anahtarlarını istediler. Vermeyince eşim Cemalettin Sarar'ı dövmeye başladılar. Ardından içlerinden birisi, bana çok kötü bir yumruk attı ve kasanın anahtarlarını istedi.

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Son dakika haberi: Sarar rehin olayında yeni gelişme! ‘Cemalettin beyi dövüp bana yumruk attılar’
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