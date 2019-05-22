Son dakika haberi: Sarar rehin olayında yeni gelişme! ‘Cemalettin beyi dövüp bana yumruk attılar’

Eskişehir'de, sarar şirketler grubu yönetim kurulu başkanı cemalettin sarar ve eşi zehra sarar'ı, evlerine girip ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra gasp eden Moldovalı çetenin, fabrikanın bahçesinde bulunan villaya ulaşmak için, tel örgüleri kesip toprağı kazdıkları belirlendi.

SABAH'A KONUŞTULAR

Soygun çetesinin gasp ettiği Cemaletttin ve Zehra Sarar, fabrikanın bahçesinde SABAH'a konuştu. Yaşadıkları dehşetin etkisini hala üzerlerinden atamadıklarını söyleyen Zehra Sarar, "Önce kasanın anahtarlarını istediler. Vermeyince eşim Cemalettin Sarar'ı dövmeye başladılar. Ardından içlerinden birisi, bana çok kötü bir yumruk attı ve kasanın anahtarlarını istedi.