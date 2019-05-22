Son dakika: Karısını dizlerinden vurup kaçtı!

İzmir'de 25 yaşındaki O.A. tartıştığı karısı M.A'yı pompalı av tüfeğiyle dizlerinden vurup kaçtı. Cani koca kısa sürede yakalandı.

Olay dün Karabağlar Salih Omurtak Mahallesi'nde yaşandı. Sabah erken saatlerde silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Alınan ihbar sonrası kısa sürede olay yerine giden polis, eve girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı.

Dizlerinden yaralanan talihsiz kadın M.A, ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan O.A, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı.

EVDEN KAÇIYORDU

Doktor kontrolü sonrası gözaltına alınan ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı O.A. eşinin sık sık evden kaçtığını ve bu yüzden onu vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ettiriliyor.