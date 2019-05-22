‘Şule Çet’in intihar ettiğine dair kanıt yok’

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Ankara'da, plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in ölümüyle ilgili, davanın görüldüğü, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebiyle, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ek rapor dosyaya girdi. Raporda, Şule Çet'in intihar için risk etmeni olan yoğun bir ümitsizlik duygusu içinde olmadığı, sorun çözme becerisinin olduğu, yakın çevresi tarafından fark edilen ciddi intihar planının eşlik ettiği ağır bir depresif tablo içinde olmadığı belirtildi. Davanın son duruşmasında, sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) avukatları daha önceki Adli Tıp raporunda cinsel istismar ve cinayetle ilgili bir kanıt bulunamadığını iddia etmişlerdi.