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'de kamyonet devrildi, trafik durma noktasına geldi

Otoyolu istikameti Yarımburgaz Viyadüğü üzerinde kapalı kasa bir kamyonet iddiaya göre arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu devrildi.   nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 08:18 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 08:50
TEM'de kamyonet devrildi, trafik durma noktasına geldi

Kaza sabah 6.30 sıralarında Tem Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü Edirne istikametinde meydan geldi. Sürücü Bayram Tufan kapalı kasa kamyonetine yüklediği market ürünlerini Kırıkkale'de bir markete götürüyordu. Seyir halindeyken arkadan gelen bir kamyon tufan'ın kullandığı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyonetle önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Bazı ürünler ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet 2 vinç yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırılabildi.

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TEM'de kamyonet devrildi, trafik durma noktasına geldi
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