THY uçağı bir anda sarsıldı! Yolcular şaşkına döndü...
Türk Hava Yolları’nın Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli yolcu uçağı, İstanbul – Ankara seferini yapmak üzere pist başında doğru yöneldiği anda apron bölgesinde bulunan elektrik direğine kanadını çarptı. Elektrik direği yıkılırken, uçak kanadında da hasar meydana geldi. Olay sırasında uçağın sarsılmasıyla ne olduğunu anlamayan yolcular bir anda şaşkına döndü. İşte detaylar;
Giriş Tarihi: 22.5.2019 22:01Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 22:02
OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ
THY'ye ait TK-2108 sefer sayılı İstanbul – Ankara seferini yapmaya hazırlanan geniş gövdeli Boeing 777-300 uçağı, 274 yolcusuyla birlikte park alanından ayrılarak, pist başına doğru "taksi" yapmaya başladı.