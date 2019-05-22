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İstanbul, Ankara ve il il kura çekilişi tarihleri! 2019 ne zaman yapılacak?

50 bin konut başvurusuna ilgi yoğun bir şekilde sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) binlerce vatandaşı ev sahibi ediyor. Şuana kadar TOKİ’ye 50 Bin sosyal konut projesi kapsamında 636 bin 949 başvuru yapıldı. Ucuz toplu konut başvurularının ardından gözler 2019 tarihine çevrildi. Özellikle büyük illerimiz İstanbul, Ankara kura çekimleri için meraklı bekleyiş sürüyor. 5 Mart 2019 tarihinde İstanbul TOKİ kuralarının hemen ardından 6 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Peki 2019 TOKİ kura çekimi ne zaman? çekim tarihi belli mi? , Ankara kura detayları haberimizin devamında yer alıyor…

Giriş Tarihi: 22.5.2019 12:29
TOKİ İstanbul, Ankara ve il il kura çekilişi tarihleri! 2019 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarih heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar ucuz ve sağlam evlerden yararlanmak için 2019 TOKİ il il kura çekiliş tarihlerine odaklandı. Başvuruda bulunan binlerce kişi TOKİ kura çekimlerini beklemeye başladı. İstanbul Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak. Peki 2019 il il kura çekim tarihi ne zaman? 2019 TOKİ Ankara, İstanbul kura çekimi ne zaman?

İŞTE 2019 YILINDA YAPILACAK OLAN TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ...

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TOKİ İstanbul, Ankara ve il il kura çekilişi tarihleri! 2019 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
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