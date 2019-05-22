TOKİ İstanbul, Ankara ve il il kura çekilişi tarihleri! 2019 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarih heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar ucuz ve sağlam evlerden yararlanmak için 2019 TOKİ il il kura çekiliş tarihlerine odaklandı. Başvuruda bulunan binlerce kişi TOKİ kura çekimlerini beklemeye başladı. İstanbul Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak. Peki 2019 il il kura çekim tarihi ne zaman? 2019 TOKİ Ankara, İstanbul kura çekimi ne zaman?

İŞTE 2019 YILINDA YAPILACAK OLAN TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ...