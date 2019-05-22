Kanalizasyona düşen temizlik işçisi hayatını kaybetti

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Trabzon'da temizlik çalışması sırasında 120 santimetre çapındaki kanalizasyona düşen işçinin cansız bedeni bulundu. Ortahisar ilçesinde dün 17.00 sıralarında kanal temizleme aracında görevli Levent Şanlımeral (54) kanalizasyon temizliği yapıldığı sırada dengesini kaybederek 120 santimetre çapındaki kanalizasyona düştü. Şanlımeral arkadaşlarının müdahalesine rağmen akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Sahile 150 metre mesafede gerçekleşen olayın ardından bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevkedildi. Dalgıçların da katıldığı arama çalışmaları sırasında Levent Şanlımeral'in cesedi yaklaşık 7 saat sonra denize yakın bir noktada bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.