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Son dakika: 'nin konuştuğu soygunda tüm detaylar ortaya çıktı! İşte o ev...

Son dakika haberi.. 'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın villasında elleri ve ayakları bağlanarak, kasalarından ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizin çalınmasına yönelik 4 günde, aralarında eski hizmetlileri Moldovalı Lulia Dragusan'nın (34) da bulunduğu 10 kişi yakalandı. Çoğu Moldova uyruklu olan şüphelilerin, profesyonel çete olduğu ve arkalarında iz bırakmamak için büyük çaba sarf ettiği tespit edildi. İşte olayla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.5.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 16:00
Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu soygunda tüm detaylar ortaya çıktı! İşte o ev...

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konuta, cumartesi gecesi, yüzleri maskeli ve elleri silahlı 3 kişi girdi.

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Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu soygunda tüm detaylar ortaya çıktı! İşte o ev...
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