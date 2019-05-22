Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yavru köpekle otobüse bindi, sosyal medyada konu oldu

Yavru köpekle otobüse bindi, sosyal medyada konu oldu

Yozgat'tan Aydın'daki kızının yanına misafirliğe gelen 9 çocuk annesi Hatun Üstüntaş (71), yolda gördüğü yavru köpeğe acıyarak, belediye otobüsüne birlikte bindi. Köpek ile Üstüntaş'ın birbirlerine sarılışını gören yolculardan Dilan Polat (24) bu anı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşınca, yoğun ilgi gördü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 15:32
Yavru köpekle otobüse bindi, sosyal medyada konu oldu

Yozgat'tan 2 ay önce İncirliova'da yaşayan kızına misafirliğe gelen Hatun Üstüntaş, pazara giderken yolda gördüğü yavru köpeği, 'araçlar çarpmasın' diyerek kucağına aldı. Üstüntaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsüne yavru köpekle birlikte bindi. Üstüntaş'ın kucağında köpekle yolculuk yaptığını gören diğer yolcular şaşkınlığını gizleyemedi. Yolculardan Dilan Polat, gördüğü manzara karşısında dayanamayarak Üstüntaş'ın köpekle birbirlerine sarılarak yolculuk yapmasını fotoğraflayarak Twitter sayfasında paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilip, paylaşıldı. Bunun üzerine Dilan Polat ile Hatun Üstüntaş bir araya gelerek tanışma imkanı buldu ve sıkı dost oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yavru köpekle otobüse bindi, sosyal medyada konu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN