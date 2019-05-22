Yavru köpekle otobüse bindi, sosyal medyada konu oldu

Yozgat'tan 2 ay önce İncirliova'da yaşayan kızına misafirliğe gelen Hatun Üstüntaş, pazara giderken yolda gördüğü yavru köpeği, 'araçlar çarpmasın' diyerek kucağına aldı. Üstüntaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsüne yavru köpekle birlikte bindi. Üstüntaş'ın kucağında köpekle yolculuk yaptığını gören diğer yolcular şaşkınlığını gizleyemedi. Yolculardan Dilan Polat, gördüğü manzara karşısında dayanamayarak Üstüntaş'ın köpekle birbirlerine sarılarak yolculuk yapmasını fotoğraflayarak Twitter sayfasında paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilip, paylaşıldı. Bunun üzerine Dilan Polat ile Hatun Üstüntaş bir araya gelerek tanışma imkanı buldu ve sıkı dost oldu.



