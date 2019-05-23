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706 gram altını iade etti

Aydın’da 27 yaşındaki Cemre Şahin Kazıcı, hesabına yanlışlıkla yatırılan 1 kiloya yakın altını iade etmek için uzun uğraşlar verdi. Dilekçe sonrası altın iade oldu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019
706 gram altını iade etti

İlginç olay Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Aydın Efeler'de mimarlık yapan 27 yaşındaki Cemre Şahin Kazıcı, bir katılım bankasında bulunan yaklaşık yarım kiloya yakın altını başka bir bankadaki altın hesabına havale ettirdi. Olaydan 2 gün sonra yeni açtırdığı altın hesabını kontrol eden Cemre Şahin Kazıcı, hesabındaki altın miktarının bir kiloya yakın olduğunu görünce hesap hareketlerini kontrol etti. Genç kadın yaptığı kontrolde farklı bir bankada yeni açtırdığı altın hesabına daha önceki bankadaki hesabından günlük yaklaşık yarım kiloya yakın altın yatırıldığını gördü. Bunun üzerine altının gönderildiği bankadaki yetkilileri arayan Cemre Şahin Kazıcı, görevlilere hesabına 706 gram fazla altın yatırıldığını belirtip yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Ancak Banka görevlileri bizim işlemlerde yanlışlık yok deyip görüşmeyi sonlandırdı. Bankaya gidip dilekçe veren Kazancı altınları iade etti.
Kazıcı, "Benim ilk EFT'mden sonra banka görevlisi bu uygulamayı günlük talimat şeklinde yapmış. Eski bankam yanlışlıkla 2 kez bu işlemi yapmış. Dilekçe ile hakkım olmayan yaklaşık bir kilo altından kurtuldum" dedi.

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706 gram altını iade etti
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