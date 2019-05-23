Akik taşı nedir? Akik taşının özellikleri nelerdir?

Çarpıcı estetiğinin yanı sıra, Akik taşı alt üç çakranın sıcak kazanını temsil etmektedir. Hayat enerjisini artırdığı iddia edilen Akik taşının, cinsel istekleri ve güçlü yaratıcı içgüdüleri artırdığı söylenir. Akik taşı çantanızda ya da cebinizde mücevher ya da taş olarak tutuğunuzda güven ve özgüven ile hareket edeceğiniz iddia edilir. Akik taşını özelliklerini sizler için haberimizde derledik.

AKİK TAŞININ ÖZELLİKLERİ

Kuvars taşlar gurubuna ait olan akik taşı "Ölümsüz taş" ve "Yemen taşı" olarakta adlandırılır. İlk kez neolitik çağda keşfedilen akik taşı tarih boyunca pek çok millet tarafından şifa getirmesi amacıyla kullanılmıştır. Akik taşı geçmiş yıllardan günümüze kadar varlığı ve değerini korumuştur.

Görüntüsü bakımından da ilgi çekici bir taş olan akik, birbirine paralel olarak uzanan renkli çizgilerden oluşur.

Pek çok medeniyetin farklı anlamlar yüklediği bir taş olan akik taşı Müslümanlarca nazardan korunmak için kullanılmıştır. Çok eski bir medeniyet olan Babiller ise akik taşının kötü enerjiyi yok etmek adına kullanmışlardır.

Bunların dışında Mısırlılar, Persler ve Çinliler doğal afetlerden korunmak, bereketi sağlamak ve hastalıklardan korunmak için akik taşından yararlanmışlardır. Akik taşının sağlık ve psikoloji üzerinde olumlu etkileri olduğu günümüzde de konuşulmaktadır. Uzmanlara göre akik taşı olumsuz düşüncelerden kişileri kurtararak pozitif düşüncelere teşvik eder.