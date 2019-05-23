Antalya’da karla mücadele sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Denizsezonunun açıldığı turizmin başkenti Antalya'nın dağlık kesimlerindeki Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde kar kalınlığı 10 metreyi bulan göçerlerin yayla yollarında karla mücadele ediliyor. Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe yaylası ile Gündoğmuş'un 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylasının yollarının açılması için çalışma başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerden sorumlu Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Yörüklerin göç zamanından önce yolları ulaşıma açabilmek için çalıştıklarını belirtti. Akdemir, "Önceki yıllarda da karla mücadele ettik ama bu kadar kar yoktu" diye konuştu.