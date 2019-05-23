Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Antalya’da karla mücadele sürüyor

’da karla mücadele sürüyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019
Antalya’da karla mücadele sürüyor
Deniz sezonunun açıldığı turizmin başkenti Antalya'nın dağlık kesimlerindeki Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde kar kalınlığı 10 metreyi bulan göçerlerin yayla yollarında karla mücadele ediliyor. Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe yaylası ile Gündoğmuş'un 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylasının yollarının açılması için çalışma başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerden sorumlu Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Yörüklerin göç zamanından önce yolları ulaşıma açabilmek için çalıştıklarını belirtti. Akdemir, "Önceki yıllarda da karla mücadele ettik ama bu kadar kar yoktu" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da karla mücadele sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN