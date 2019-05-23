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1.5 yaşındaki Ecril ile ilgili haberi! Aile fertleri suçu birbirlerine atıyor...

İki haftadır kayıp olan hakkında ifadeleri ortaya çıktı! 'nın programında sır perdesi aralanıyor... Ecrin'in annesi ile eşi 'ın ifadeleri herkesi şok etti! Ayrıca Ecrin'in babaannesi ve üvey amcası hakkında Deniz'in söyledikleri de tüm stüdyoyu şaşırttı. 1.5 yaşında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin'den iki haftadır haber yok. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı ve ekibi Ecrin Kurnaz'ı arıyor. Deniz Kurnaz; ailesine "kızımı yediniz karımı da mı yiyeceksiniz!" dedi mi? Müge Anlı ve ekibi gelen son dakika bilgileriyle Ecrin Kurnaz'ı arıyor!

Giriş Tarihi: 23.5.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 08:08
1.5 yaşındaki Ecril ile ilgili son dakika haberi! Aile fertleri suçu birbirlerine atıyor...

Ecrin'in üvey babası , eğer Ecrin'i annem ve kardeşim öldürmediyse ben "etek giyerek dolaşacağım" ifadelerini kullandı. ATV ekranlarında canlı yayınlanan ile Tatlı Sert programına konuk olan Ecrin'in annesi ve eşinin iddiaları çok şaşırtıcı. Deniz Kurnaz; annesi Hacer Kurnaz ve kardeşi Özkan'ın Ecrin'i ya traktörle ezdiklerini ya da pencereden düşürdüklerini gömdüklerini iddia ediyor. Canlı yayında ortaya çıkan bilgisi stüdyodakilari çok şaşırttı! İşte 1.5 yaşındaki Ecrin'in kaybolması hakkında kan donduran iddialar...

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1.5 yaşındaki Ecril ile ilgili son dakika haberi! Aile fertleri suçu birbirlerine atıyor...
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