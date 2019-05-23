Emekli yarbay denizde boğuldu

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren emekli yarbay boğuldu. Olay, Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiinde meydana geldi. Hava Kuvvetlerinden emekli yarbay Atakan Ören (52) deniz kıyısına gitti. Bir süre sonra Ören'in suda hareketsiz kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kıyıya çıkarılan Ören yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konya'nın Bozkır ilçesinde ise bir grup genç serinlemek amacıyla Dereiçi Mahallesi'nde bulunan gölete girdi. Gençlerden Ahmet Candan (17), boğularak yaşamını yitirdi.