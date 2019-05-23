Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Emekli yarbay denizde boğuldu

Emekli yarbay denizde boğuldu

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Emekli yarbay denizde boğuldu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren emekli yarbay boğuldu. Olay, Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiinde meydana geldi. Hava Kuvvetlerinden emekli yarbay Atakan Ören (52) deniz kıyısına gitti. Bir süre sonra Ören'in suda hareketsiz kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kıyıya çıkarılan Ören yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konya'nın Bozkır ilçesinde ise bir grup genç serinlemek amacıyla Dereiçi Mahallesi'nde bulunan gölete girdi. Gençlerden Ahmet Candan (17), boğularak yaşamını yitirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli yarbay denizde boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN