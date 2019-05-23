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Eyüpsultan’daki korkunç olayda müteahhit tutuklandı!

İstanbul Eyüpsultan’da 9 yaşındaki Baran, inşaat alanında kazık direkleri için açılan çukurlardan birine düşerek hayatını kaybetmişti. İnşaatın müteahhidi gözaltına alınırken, valilik soruşturma başlatmıştı. Emrah Dişçi emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 09:46
Eyüpsultan’daki korkunç olayda müteahhit Emrah Dişçi tutuklandı!

İstanbul Eyüpsultan'da 9 yaşındaki Baran, inşaat alanında kazık direkleri için açılan çukurlardan birine düşerek hayatını kaybetmişti. İnşaatın müteahhidi Emrah Dişçi gözaltına alınırken, valilik soruşturma başlatmıştı. Emrah Dişçi emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilindiği gibi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında önceki gün yaşanan olayda Baran Geldi ve iki arkadaşı, havadan köstebek yuvalarını aratmayan inşaat sahasında oynuyordu. 9 yaşındaki Baran, dengesini kaybederek kazık direkleri için açılan çukurlardan birine düştü. 5 metre derinliğindeki çukurda çırpınan küçük çocuğun yardımına amcası İhsan Geldi koştu ancak yeğenini çıkarma çabaları sonuçsuz kaldı.

İBB İtfaiye, AKUT ve AFAD ekiplerinin yoğun çabaları sonucu 5 saat sonra çukurdan çıkarılan talihsiz çocuk hastanede öldü. Baran'ın yakınları, önlem almayan inşaat şirketine ateş püskürdü.

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TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturma açıldığını duyuran İstanbul Valiliği, "Bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" açıklamasını paylaştı. Bu arada olayla ilgili gözaltına alınan müteahhit Emrah Dişçi emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün sorguları tamamlanan Dişçi, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eyüpsultan’daki korkunç olayda müteahhit Emrah Dişçi tutuklandı!
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