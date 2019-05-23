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! En güzel ve en yeni resimli ile sevdiklerinizi mutlu edin...

Mübarek Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En güzel resimli ile hem sevdiklerinize, hem uzakta yaşayan dostlarınıza, hem de aile fertlerinize ulaşarak kendinizi hatırlatın. 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayında yüce Allah ibadetlerinizi, oruçlarınızı ve namazlarınızı kabul eylesin. En yeni kısa ve uzun mesajları ile bu geceden itibaren sevdiklerinize ulaşabilirsiniz. Yarın camiler Cuma vaktinde dolacak, eller semaya yükselecek... Dualarımızda İslam alemini ve mehmetçiğimizi unutmayalım; işte en güzel !

Giriş Tarihi: 23.5.2019 17:53
Hayırlı Cumalar! En güzel ve en yeni resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin...

, en güzel için doğru adrestesiniz! İslam alemi bizleri bayrama kavuşturan Ramazan ayının içerisinde bir Cuma namazına daha kavuşmanın mutluluğunu, nurunu yaşıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel ve en yeni sizleri bekliyor. Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kısa ve uzun Cuma sözleri, anlamlı resimli Cuma mesajlarını ister WhatsApp ister Facebook ister Instagram ister Twitter ister de SMS yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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Hayırlı Cumalar! En güzel ve en yeni resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin...
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