Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde dün saat 15.30 sıralarında seyir halindeki sürücünün idaresindeki 700 bin lira değerindeki lüks otomobilin aküsü bitti. Sürücü yol ortasında kalan aracını çalıştıramayınca durumu servise bildirdi. Bunun üzerine aracın başına gelen servis çalışanı, aküsü biten araca takviye yapmaya çalıştı.

Maslak’ta aküsü biten 700 bin liralık lüks otomobil yolda kaldı



Araç çalışmayınca bu kez araca yedek akü bağladı. Yedek akünün işe yaraması üzerine servis çalışanı lüks otomobili çekiciye yüklemek yerine kendi götürmek istedi. Ancak çalışan yedek akünün kablolarından dolayı kapamayınca kaputu açık bir şekilde gitmeye başladı. Trafikte dakikalarca bu şekilde giden çalışan, ardından aracı servise ulaştırdı. Trafikte kaputu açık bir şekilde giden otomobil ilginç görüntü oluşturdu. O anlar ise kameralara yansıdı.



"Çekici bekleseydi uzun süre orada kalacaktı"



Otomobili servise götüren çalışan, "Çekici bekleseydi uzun süre orada kalacaktı. Beklemek yerine yedek akü taktık ve bu şekilde götürdük. Ancak kaputu akünün kablolarına dokunacağı ve kısa devre yapacağı için kapatmadık. Uzun bir işi yok ufak bir problem ama maalesef aracın çalışmamasını sağlıyor" dedi.