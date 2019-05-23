Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yağış ve hava durumu uyarıları geliyor! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da etkisini göstere sıcak havalar, bu sabah itibari ile yerini sağanak yağışa bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dünkü İstanbul uyarısının ardından, sabah saatlerinde kentin her iki yakasında da yağışlar etkisini hissettirdi. Sabah sürprizine uyanan İstanbullular, trafikte çeşitli aksamalarla karşı karşıya gelirken, yağışlar karşısında zor anlar yaşadı. Henüz evden çıkmamış olan yurttaşlar ise, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları peş peşe geliyor. Yapılan uyarıda, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası için yağışlara dikkat çekilirken, yaşanabilecek olumsuzluklar için vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son dakika tahminleri ile İstanbul hava durumu ve sağanak yağış bilgilerine haberimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilirsiniz.

İşte, bugünün hava raporu;