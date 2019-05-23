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: 2019 Metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Toplu taşıma aracı Metro çalışma saatleriyle alakalı merak edilenlere haberimizde değindik. Sabah akşam milyonlarca yolcuya hizmet eden Metro genellikle 06.00 ve 00.00 saatleri arasında çalışıyor. Türkiye’de 5 ilde metro bulunmaktadır. Bunlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’dır. Aktarmalı aktarmasız ulaşım aracı olan 2019 Metro çalışma saatlerine günbegün bakılıyor. Peki Metro saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Metro hangi saatlerde açık? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 23.5.2019 16:05
Metro çalışma saatleri: 2019 Metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye'nin en büyük 5 ilinde faaliyet gösteren Metro çalışma saatleri araştırılıyor. İşten ve okuldan eve giden vatandaşlar ' Metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' sorusuna yanıt arıyor. Toplu taşıma araçlarında trafiksiz en güvenli hizmeti kuşkusuz metro sağlıyor. Peki 2019 Metro saatleri nasıl? Metro son gece seferi kaçta, sabah kaçta ilk seferini yapıyor?

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00

Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00

İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20

Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04

Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:09

METRO HAKKINDA

Metro, dünyada ilk kez Londra'da kurulmuştur. 1863'te işletmeye açılan metro, günde sekiz milyondan fazla yolcu taşımaktadır. Metronun özelliklerinden birisi de çok az sayıda personelle yönetilebilmesidir. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da metro bulunmaktadır.

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Metro çalışma saatleri: 2019 Metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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