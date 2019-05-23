Semiha Berksoy kimdir? Google’dan Semiha Berksoy sürprizi

Türk Opera Sanatçısı ve Ressam Semiha Berksoy, dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya hizmet eden arama motoru Google tarafından unutulmadı. Sanatçı Berksoy'u temsil eden bir doodle ile sanatçının 109. yaş gününü kutlayan Google'da doodle gören kullanıcılar Semiha Berksoy kimdir? konulu araştırmalarını sürdürüyor. İşte Semiha Berksoy Kimdir? sorusunun cevabı...

SEMİHA BERKSOY KİMDİR?

1910 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi ressam Fatma Saime Hanım, babası Ziya Cenap Berksoy'dur. Annesi ona jestlerle şiir okumasını, şarkı söylemesini ve resim yapmasını öğretti. İlkokuldayken hikayeler yazdı, yazdıklarını resimledi.



Darülbedai Tiyatro Okulu'na gitti. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda Nimet Vahit Şan sınıfına devam etti. 1932 yılında Darülbedai'de çalışmaya başladı. Çeşitli oyunlarda başrol oynadı. Muhsin Ertuğrul'un çektiği ve ilk sesli Türk filmi İstanbul Sokaklarında rol aldı. Darülbedai'de sahnelenen Türk operetlerinin primadonnası oldu.



Atatürk'ün hayranlıkla seyrettiği Özsoy Operası'ndaki rolüyle dikkatleri üzerine çekti.



Nazım Hikmet'in yazdığı 'Bu Bir Rüyadır' operetinde Fatma rolünü, Cemal Reşit Rey ve Ekrem Reşit Rey'in operetinde Marlane rolünü, 'Saz Caz'da Doleres Del Ranco'yu oynadı.



Ankara Devlet Konservatuarı'nın açtığı sınavı kazanarak Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera bölümüne gitti. Berlin'de verdiği konserlerde ayakta alkışlandı. Orada Richard Straws'un 75. doğum yılı şenliklerinde "Ariadne auf Naxos" operasında başrolde oynadı (1939).



Berlin'de çalışmak yerine Ankara Devlet Operası'nın sanatçısı olmayı tercih etti. İlk konserini Cemal Reşit Rey'in eşliğinde verdi. Ankara Devlet Operası'nın kurulmasında Carl Ebert ile birlikte görev aldı. 1941 yılında profesyonel anlamda ilk opera gösterisi olan Tosca'da oynadı. Bundan sonra Devlet Operası'nın çeşitli gösterilerinde rol aldı ve yurtdışında pek çok konser verdi.



1963 yılında jübilesi yapıldı. 1972 yılında Devlet Operası'ndan 'Yüksek Dramatik Soprano' olarak emekli oldu.



Opera çalışmalarının yanısıra resim yaptı. 1969 yılında Berlin'de, 1972 yılında da Paris'te sergi açtı. Türkiye'de ilk sergisini 1974 yılında Ankara Devlet Resim Heykel Galerisi'nde açtı. Genellikle ölüm ve aşk temalarını işledi.



15 Ağustos 2004 tarihinde İstanbul'da vefat etti.



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