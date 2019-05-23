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Sevgilisini vurup canına kıydı

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Sevgilisini vurup canına kıydı
Aydın'ın Efeler ilçesinde evlenme teklifini kabul etmeyen kadını başından pompalı tüfekle vurarak öldüren, ardından kendisini de vuran evli adam, hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre evli olan Erdal Akın (44), eşinden yeni boşanan Seher Özer (30) ile evlenmek istedi. Özer'in, Akın'a önce boşanması gerektiğini ve ailesinin bu duruma karşı çıktığını söylediği iddia edildi. Erdal Akın, dün sabah saatlerinde iki çocuk annesi Özer ile parkta karşı karşıya geldi. Pompalı tüfekle Seher Özer'i başından vuran Akın, daha sonra tüfeği göğsüne dayayıp kendini vurdu. Özer, olay yerinde Akın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İHA
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Sevgilisini vurup canına kıydı
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