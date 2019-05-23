Starbucks en çok tercih edilen kahve mağazaları arasında yer alıyor. Bu durum da Starbucks hakkında araştırmaların yapılmasına neden oluyor. Bu aşamada kahveseverler Starbucks kaçta kapanıyor? Starbucks açılış kapanış saatleri araştırmalarını yapıyor.

STARBUCKS SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAPANIYOR! STARBUCKS 2019 ÇALIŞMA SAATLERİ...

İster White Chocolate Mocha, ister Americano, Cafe Latte, ister espresso, ister Frappucino ister Macchiato... Siz Starbucks'un hangi kahvesini tercih ediyorsunuz?

Yalnızca kahve servisi olarak değil kahvaltı servisi açısından da Starbucks oldukça zengindir. Starbucks'un ülkemizde en çok şubesinin bulunduğu şehir İstanbul'dur. Starbucks dükkanları sabah 07:30'da açılır ve 23:00'a kadar aralıksız kahveseverlere hizmet eder.

Nöbet usulü çalışıldığından öğle arasında tatil söz konusu değildir.