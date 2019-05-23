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kaçta kapanıyor? Starbucks açılış kapanış saatleri?

Hem ülkemizde hem de dünyada bireylerin çok sevdiği kahve dükkanı olarak dikkat çekmektedir. Ülkemizde en çok tercih edilen kahveler arasında da Starbucks yer alır. Ramazan ayında vatandaşlar iftardan sonra kahve içme fikrini düşündüğünde Starbucks saat kaçta kapanıyor? sorusunun cevabını araştırıyor...

Giriş Tarihi: 23.5.2019 16:22
Starbucks kaçta kapanıyor? Starbucks açılış kapanış saatleri?

Starbucks en çok tercih edilen kahve mağazaları arasında yer alıyor. Bu durum da Starbucks hakkında araştırmaların yapılmasına neden oluyor. Bu aşamada kahveseverler Starbucks kaçta kapanıyor? Starbucks açılış kapanış saatleri araştırmalarını yapıyor.

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İster White Chocolate Mocha, ister Americano, Cafe Latte, ister espresso, ister Frappucino ister Macchiato... Siz Starbucks'un hangi kahvesini tercih ediyorsunuz?

Yalnızca kahve servisi olarak değil kahvaltı servisi açısından da Starbucks oldukça zengindir. Starbucks'un ülkemizde en çok şubesinin bulunduğu şehir İstanbul'dur. Starbucks dükkanları sabah 07:30'da açılır ve 23:00'a kadar aralıksız kahveseverlere hizmet eder.
Nöbet usulü çalışıldığından öğle arasında tatil söz konusu değildir.

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Starbucks kaçta kapanıyor? Starbucks açılış kapanış saatleri?
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