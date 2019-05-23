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'ta 5 yaşındaki çocuk su kanalında boğuldu

'in ilçesinde su kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 09:35
Tarsus'ta 5 yaşındaki çocuk su kanalında boğuldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atalar Mahallesi'nde ikamet eden Seyyid Mustafa Selim (5) adlı çocuk, 1 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde olan kanalda suyla oynadı. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk, kanala düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların çalışmasıyla kanaldan çıkartılan çocuk, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Selim, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tarsus'ta 5 yaşındaki çocuk su kanalında boğuldu
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