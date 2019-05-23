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İstanbul, Ankara kura çekimi ne zaman? 2019 TOKİ konutları il il kura çekilişi tarihleri!

Ucuz toplu konut başvurularının ardından gözler 2019 kura çekimi tarihine çevrildi. Özellikle büyük illerimiz İstanbul, Ankara kura çekimleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) binlerce vatandaşı ev sahibi ediyor. TOKİ 50 bin konut başvurusuna ilgi yoğun bir şekilde sürüyor. Şuana kadar TOKİ’ye 50 Bin sosyal konut projesi kapsamında 636 bin 949 başvuru yapıldı. 5 Mart 2019 tarihinde İstanbul TOKİ kuralarının hemen ardından 6 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Haberimizin devamında TOKİ’nin İstanbul, Ankara kura çekim tarihlerine ve il il kura takvimine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.5.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 09:26
TOKİ İstanbul, Ankara kura çekimi ne zaman? 2019 TOKİ konutları il il kura çekilişi tarihleri!

TOKİ kura çekim tarihleri Türkiye genelinde birçok vatandaşın ilgisini çekti. Kuralar ise bazı iller için çekilmeye başlandı. Başvuruda bulunan binlerce kişi TOKİ kura çekimlerini beklemeye başladı. TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarih heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar ucuz ve sağlam evlerden yararlanmak için 2019 TOKİ il il kura çekiliş tarihlerine odaklandı. İstanbul Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak. Peki 2019 il il kura çekim tarihi ne zaman? 2019 TOKİ Ankara, İstanbul kura çekimi ne zaman?

2019 TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ...

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TOKİ İstanbul, Ankara kura çekimi ne zaman? 2019 TOKİ konutları il il kura çekilişi tarihleri!
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