13 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşti

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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nde, temyiz incelemesinin karar duruşması yapıldı. Karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yerel mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince uygun bulunan 13 yıl 4 aylık mahkumiyet kararının temyiz istemini esastan reddederek hapis cezasını onadı.