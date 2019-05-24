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13 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşti

Giriş Tarihi: 24.5.2019
13 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşti
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nde, temyiz incelemesinin karar duruşması yapıldı. Karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yerel mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince uygun bulunan 13 yıl 4 aylık mahkumiyet kararının temyiz istemini esastan reddederek hapis cezasını onadı.
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13 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşti
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