Adliye koridorunda kızının katiliyle karşılaşınca, gözyaşlarına boğuldu

?Sanem Kulan, 10 Ekim 2013'te ailesiyle birlikte yaşadığı Murtaza Mahallesi'ndeki evinde, eşinden ayrı yaşayan ağabeyinin kayınpederi Hasan Yoldaş tarafından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan Hasan Yoldaş, tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra tutuklandı.



Hasan Yoldaş hakkında, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet savcısı 2015 yılında sonuçlanan davada, sanık Hasan Yoldaş ile Sanem Kulan arasında gönül ilişkisi olduğunu, olay günü çıkan tartışmada Sanem Kulan'ın bıçağı alıp sanığa saldırdığı, daha sonra sanığın bıçağı alıp maktulü 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünün dosya kapsamında anlaşıldığına dikkat çekerek haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Hasan Yoldaş'ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.





KARARA İTİRAZ EDİLDİ



Ölen Sanem Kulan'ın ailesinin avukatı, olayın bir kadın cinayeti olduğunu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da davaya müdahil olmasını talep ederek karara itiraz etti. Yargıtay da aynı görüşte olunca karar bozuldu. Tekrar görülen davada, sanığa verilen hapis cezası değişmedi. Ailenin avukatı tekrar Yargıtay'a başvurarak olayın sanığın tasarlayarak cinayeti işlediğini ve canavarca hisle adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası alması gerektiğini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, maktulü def etme kastı ile hareket ettiği iddiasıyla beraatini talep etti.



Yargıtay, 6 Mart 2019'da verdiği kararda, sanık Hasan Yoldaş'a yönelik hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralanması nedeniyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası öngören TCK'nın 29'uncu maddesinin uygulanması sırasında azami düzeye yakın indirim yapılması yerine, makul düzeyde indirim yapıldığı gerekçesiyle kararın sanık lehine bozulmasına karar verdi. Ölen Sanem Kulan'ın ailesinin yaptığı itiraz nedenlerini ise yerinde görmeyerek reddine karar verdi.



TAHLİYE EDİLDİ



Kararın ikinci kez bozulması üzerine tutuklu sanık Hasan Yoldaş, 3 Mayıs'ta tekrar hakim karşısına çıktı. Sanem Kulan'ın annesi Firdevs Kulan, sanığın verilen cezanın az olduğunu ve daha fazla ceza almasını istediklerini söyledi. Sanık avukatı ise müvekkilinin 6 yıldır tutuklu bulunduğunu, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaada, bozma kararına uyarak azami düzeyde haksız tahrik indirimleri uygulanarak ceza verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmaları için ertelendi.





KIZININ KATİLİYLE KARŞILAŞINCA KRİZ GEÇİRDİ



Bugün görülen duruşmaya Sanem Kulan'ın annesi Firdevs Kulan ve babası Ramazan Kulan katıldı. Duruşma salonu önünde bekleyen Firdevs Kulan, karşısında serbest bırakılan Hasan Yoldaş'ı görünce sinir krizi geçirdi. 'Katil' diye bağıran Firdevs Kulan, adliyede görevli polislerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Hasan Yoldaş ise duruşmaya girmeyerek adliyeden ayrıldı. Duruşma, heyet eksikliği nedeniyle karar verilmek üzere ertelendi.



GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Mahkeme çıkışı gözyaşlarına boğulan Firdevs Kulan, sanığın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kızına iftira atıldığını ve sanığın daha fazla ceza alması gerektiğini ifade eden Firdevs Kulan, "Kızımızı öldürdü adam şimdi dışarıda ve dava hep erteleniyor. Benim çocuğumu öldürdü, şimdi dışarı çıktı. Benim evladımın acısı daha bitmedi. Yargıtay niye bozuyor bu cezayı. Dilekçe verdik, onu da reddettiler. 6 yıl yattı, ama çıktı. İnsanlar birbirini böyle öldürüyor işte. Ellerini sallaya sallaya, gözümüzün içine baka baka geziyor adam. Bunu tutuklasınlar. Öldüren kişi geziyor, benim yavrum toprakta çürüdü" dedi.