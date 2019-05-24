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Amcayla yeğenin arazi kavgası cinayetle bitti

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019
Amcayla yeğenin arazi kavgası cinayetle bitti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ortadere köyünde yaşayan Ali Çiftçi ile yeğeni Kadir Çiftçi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine amca Ali Çiftçi silahla yeğenini Kadir Çiftçi'yi (20) vurarak ağır yaraladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Kadir Çiftçi ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Çiftçi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ceset otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken zanlı Ali Çiftçi jandarma ekiplerine teslim oldu.
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Amcayla yeğenin arazi kavgası cinayetle bitti
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