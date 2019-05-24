Annesini boğup intihara kalkıştı

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR Bayraklı'da yaşayan ve bir süredir bunalımda olan Rıza Tosun (47), önceki akşam birlikte yaşadığı annesi Sevdiye Tosun'u (79), elleriyle boğarak öldürdü. Ardından da ilaç içip, bileklerini keserek intihara kalkıştı. Anne-oğuldan haber alamayan yakınları, kapıyı açan da olmayınca polisi aradı. Çilingir yardımıyla eve giren polisler ve sağlık ekipleri, Sevdiye Tosun'un öldüğünü belirledi. Kanlar içinde bulunan Rıza Tosun ise hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan Rıza Tosun, ifadesinde 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozuk olduğunu anlatarak, "Bir hayal gördüm. 'Anneni öldür' dedi. Ben de öldürdüm" dediği öğrenildi. Bayraklı'da geçen hafta da bir üniversite öğrencisi, anne ve babasını şerbetlerine kattığı siyanürle zehirleyerek öldürmüştü.