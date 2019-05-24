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toruna 3 kuşağın bulunduğu çete!

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, aralarında babaanne, dede, baba ve torunun bulunduğu hırsızlık çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerden 79 yaşındaki kadının üzerine 7 lüks otomobilin kayıtlı olduğu belirlenirken, konutlarında 100 bin TL değerinde takı, savcı, avukat ve polislerden çalınan tabancalar ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 16:29
Babaanneden toruna 3 kuşağın bulunduğu çete!

Yalova Emniyet Müdürlüğü Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da yaşayan ve İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan çetenin üyelerinin adresini tespit etti.

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Babaanneden toruna 3 kuşağın bulunduğu çete!
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