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Balkondan düşerek ölen çocuğun cenazesi defnedildi

'un Bafra ilçesinde balkondan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 15:02
Balkondan düşerek ölen çocuğun cenazesi defnedildi

İlçe merkezindeki bir binada bulunan evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Mert Muzaffer Karaduman'ın cenazesi, ailesince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morgundan alınarak İshaklı Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

BUGÜN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük çocuğun cenazesi, daha sonra Koşuköy Merkez Camisi'ne götürüldü. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Mert Muzaffer'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Bafra'da dün, ailesinin dikkat etmediği sırada üçüncü kattaki evlerinin balkonuna çıkan küçük çocuk balkon demirlerinden sarkarken dengesini kaybederek düşmüş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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Balkondan düşerek ölen çocuğun cenazesi defnedildi
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