BİM aktüel ürünler kataloğu BUGÜN raflarda yerini aldı! 24 Mayıs haftanın BİM kataloğu listesinde hangi ürünler var?

Cuma günlerinin yeni indirimlerini tanıtan BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu! Ramazan ayının sona ermesi ve bayramın yaklaşmasıyla birlikte BİM kataloğu da güncel listesini yayınladı. BİM market 24 Mayıs 2019'da başlattığı indirimlerini 31 Mayıs 2019 Cuma günü sona erdirecek. Bu haftaki katalogda ise yok yok! Çocukların hoşuna gidecek olan; Pilsan Akülü Araba 599 TL'den, Plastik Salıncak 39,90 TL. Farklı modellerde 5'li Arabalar 25 TL'den satışa sunuldu. İşte BİM aktüel ürünler indirim kataloğu sizlerle

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİNDE 24 MAYIS SON GÜN

Avantajlı market alışverişi yapmak isteyenler BİM aktüel ürünlerinde neler var merak ediyor. BİM kataloğu her hafta listesini güncelliyor. Bayram öncesi fırsatlarını 24 Mayıs BİM aktüel ürünler indirim kataloğunu inceleyebilir, görselimizden listeyi takip edebilirsiniz.