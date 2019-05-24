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Bir kasada 35

’nin Dilovası ilçesinde, sürücüsü ormanlığa giren, nakliye firmasına ait kamyonu takip eden jandarmalar, kasada taşınan 35 kaçak göçmeni bitkin halde buldu. Şoför gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Bir kasada 35 göçmen
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası'na bağlı Köseler Mahallesi'nde, sürücüsü ormanlığa giren, nakliye firması kamyonunu takibe aldı. Kassari Deresi mevkisinde durdurulan kamyonun kasasındaki 34'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Irak uyruklu olmak üzere 35 kaçak göçmen yakalandı. 9'u çocuk, 10'u kadın, 16'sı erkek göçmen, havasız kalmaları nedeniyle bitkin bulunurken, aracı kullanan T.T., gözaltına alındı.

BİRİ HAMİLE
Kadınlardan 1'inin hamile olduğu anlaşılırken, 35 kaçak göçmen sağlık kontrolünden geçirilerek, otobüsle Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Organizatör olduğu belirlenen T.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA
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Bir kasada 35 göçmen
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