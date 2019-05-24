Cenazeler karıştı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın Ceyhan ilçesinde önceki akşam meydana gelen kazada Tuncay Altun'un (57) ve şarkıcı Sevda Acar (50) hayatını kaybetti. Altun ile Acar'ın cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acar'ın yakınları öğleden sonra Adli Tıp Kurumu'ndan cenazelerini almak istedi. Ölüm evrakını alan Acar'ın yakınlarına görevli iki cenazeden birini göstererek, "Alın Sevda Acar bu" dedi. Acar'ın yakınları da cenazenin yüzünü açıp bakmadan alıp cenaze aracına koyarak Küçükoba Mezarlığı'na götürdü. Gasilhanede cenaze yıkanırken Acar'ın kayınbiraderinin oğlu Nesimi Acar, gasilhaneye girip son bir kez görmek istedi. Nesimi Acar, cenazenin Sevda Acar'a ait olmadığını fark etti. Acar'ın cenazesi yeniden Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diğer kadının ise kimsesiz olduğu öğrenildi. Acar'ın cenazesi Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi. İHA