Haberler Yaşam Haberleri Çobanlık yapan genç sosyal medyadan paylaşınca ortaya çıktı! 85 milyon yıllık fosilmiş...

Çobanlık yapan genç sosyal medyadan paylaşınca ortaya çıktı! 85 milyon yıllık fosilmiş... Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çobanlık yapan Turan Cingöz (38), hayvan otlattığı sırada şekilleri dikkatini çeken kayaçların fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaştı. Bir müze yetkilisinin dikkatini çeken fotoğraflardaki kayaçların, 85 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen denizkestanesi fosili olduğu anlaşıldı.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 24.5.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 15:21