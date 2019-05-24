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Çobanlık yapan genç sosyal medyadan paylaşınca ortaya çıktı! 85 milyon yıllık fosilmiş...
Çobanlık yapan genç sosyal medyadan paylaşınca ortaya çıktı! 85 milyon yıllık fosilmiş...
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çobanlık yapan Turan Cingöz (38), hayvan otlattığı sırada şekilleri dikkatini çeken kayaçların fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaştı. Bir müze yetkilisinin dikkatini çeken fotoğraflardaki kayaçların, 85 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen denizkestanesi fosili olduğu anlaşıldı.
Giriş Tarihi: 24.5.2019 15:12Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 15:21
İlçeye bağlı Görgenli Köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Turan Cingöz, dağda bulduğu yumurta büyüklüğündeki kayaçların şekilleri ilgisini çekince bunların fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.