Denizde facia

Bursa'da balık tutmak için kayıkla denize açılan Çetin ve Didem Bekil çifti fırtınaya yakalandı. Çetin Bekil kıyıya ulaşıp yardım istemek için suya atladı ancak boğularak hayatını kaybetti. Denizin ortasında kayıkta mahsur kalan eşi ise deniz polisinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Mudanya'ya bağlı Eşkel mahallesinde bir kafeterya işleten 40 yaşındaki Çetin Bekil ile 39 yaşındaki Didem Bekil çifti, önceki akşam 17.30 saatlerinde kayığa binerek balık avlama çıktı. Bir süre sonra şiddetini artıran rüzgar fırtınaya dönüştü. Denizin ortasında azgın dalgaların arasında kalan çift, yanlarında cep telefonu olmadığı için haber veremedi. Çetin Bekil, yüzerek kıyıya ulaşmak ve eşi için yardım çağırmak için fırtınada suya atladı. Bir süre azgın sularda yüzmeye çalışan Çetin Bekil, denizde gözen kayboldu. Yaklaşık 2 saat sonra açıkta bir kayık gören vatandaş sahil güvenliği aradı. Olay yerine helikopter gönderen Sahil Güvenlik, Didem Bekil'in içinde bulunduğu kayığın yerini tespit etti ve mahsur kalan kadına ulaştı. Kurtarılan kadın hastaneye sevk edildi.



CESEDİ BULUNDU

Didem Bekil'in, eşinin yardım çağırmak için suya atladığını söylemesi üzerine Çetin Bekil'e ulaşmak için arama çalışmalarına başlandı. Ekipler dün sabah saatlerinde Çetin Bekil'in cansız bedenine ulaştı. Eşinin acı haberini tedavi gördüğü hastanede alan Didem Bekil gözyaşlarına boğuldu.

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