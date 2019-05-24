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'nde 29 düzensiz yakalandı

'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru giden lastik bottaki 29 düzensiz yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 08:39
Ege Denizi'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

Müsellim Boğazı'nda devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe köyü açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine ilerlediğini tespit etti.

Sahil Güvenlik "TCSG 61" Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 29 kişi yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Küçükkuyu Mahallesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Ege Denizi'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı
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