Erik çekirdeği dayağına 15 yıl hapis istendi

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TUZLA'DA, geçtiğimiz ay yediği erik çekirdeğini aracına attığını iddia ettiği 12 yaşındaki M.Y.K.'yi öldüresiye dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ufuk Özüdoğru (27) hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 4.5 yıldan 15.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'failin 27 yaşında olması ve mağdurun 11 yaşında olması göz önüne alındığında, mağdurun rapor alınmaksızın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak olan kişilerden olduğu kabul edilmiştir. Şüphelinin, mağdurun ensesinden tutmak suretiyle zorla ormanlık alana götürmesi şeklinde gerçekleşen ikinci eyleminin, cebir kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçun oluşturduğu anlaşılmıştır' denildi.