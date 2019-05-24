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Fatih'te motosikletli polisler yaptı: 1 şehit, 1  yaralı

Fatih'te yapan "yunus" olarak bilinen motosikletli polislerden bir şehit oldu, bir polis ise yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 11:58
Fatih'te motosikletli polisler kaza yaptı: 1 şehit, 1  yaralı

Kaza Fatih Ayvansaray Mahallesi Ayvansaray Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Uğurcan Aslanpay ve Mustafa Kartal görev dönüşü başlayan aşırı yağmura yakalandı. Motosikleti kullanan polis memuru Uğurcan Aslanpay, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada Mustafa Kartal ağır yaralı, Uğurcan Aslanpay ise hafif yaralı olarak Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki 4 yıllık polis memuru Mustafa Kartal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Meslektaşı Uğurcan Aslanpay'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şehit polis Mustafa Kartal'ın naaşının Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Fatih'te motosikletli polisler kaza yaptı: 1 şehit, 1  yaralı
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