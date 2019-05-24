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İlaçlama aracının çarptığı Elif öldü

Giriş Tarihi: 24.5.2019
İlaçlama aracının çarptığı Elif öldü
İSTANBUL Sancaktepe'de evinin önündeki sokakta oyun oynanan 5 yaşındaki Elif Nur'a ilaçlama aracı çarptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Nur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 yaşındaki Elif Nur Reçber, evinin önündeki sokakta oyun oynadığı sırada belediyeye ait ilaçlama aracı çarptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlaçlama aracının sürücüsü Orhan Bayrak ise polis merkezine giderek teslim oldu. Belediyeye ait ilaçlama aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. DHA
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