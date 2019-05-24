Ecrin Kurnaz'dan son dakika haberi geldi! Üvey amca Özkan Kurnaz'ın Ecrin'in kaçırılmasıyla ilgisi ne?

Kayıp Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın Jandarma ekiplerine sorduğu "Çocuk bulunduğunda boğazındaki parmak izi bulunur mu? Çocuk boğulduysa parmak izi kalır mı?" sorularını Müge Anlı bugün tekrar yineledi. Özkan ise bu soruları yanıtsız bıraktı; bu durum 1.5 yaşındaki Ecrin'in kaybolması konusunda farklı şüpheleri beraberinde getirdi. Özkan Kurnaz, arama ekiplerine sorduğu o sorulardan sonra Ecrin'i tek başına traktörle aradığını iddia etti. Ecrin hakkındaki son dakika gelişmeleri haberimizde...