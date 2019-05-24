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'dan haberi geldi! Üvey amca 'ın Ecrin'in kaçırılmasıyla ilgisi ne?

1.5 yaşındaki Ecrin hakkında ayrıntıları ortaya çıkıyor... ve ekibi Ecrin'i bulmak için büyük çaba harcıyor. Kayıp Ecrin'i en son gören üvey amca aramalar sırasında neden ortadan kayboldu? Üvey amca Özkan Kurnaz; bugünkü canlı yayında ölü veya diri "Ecrin artık ortaya çıksın, benden de ortaya çıksa artık çıksın istiyorum" diyerek ilginç ifadelerde bulundu. Özkan Kurnaz, Ecrin kaybolduktan sonra arama çalışmaları başladıktan sonra 1.5 saat nereye kaybolduğunu stüdyodaki kimseye anlatamadı. Kayıp Ecrin hakkında korkunç iddialar söz konusu işte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.5.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 09:22
Ecrin Kurnaz'dan son dakika haberi geldi! Üvey amca Özkan Kurnaz'ın Ecrin'in kaçırılmasıyla ilgisi ne?

Kayıp Ecrin'in üvey amcası 'ın Jandarma ekiplerine sorduğu "Çocuk bulunduğunda boğazındaki parmak izi bulunur mu? Çocuk boğulduysa parmak izi kalır mı?" sorularını bugün tekrar yineledi. Özkan ise bu soruları yanıtsız bıraktı; bu durum 1.5 yaşındaki Ecrin'in kaybolması konusunda farklı şüpheleri beraberinde getirdi. Özkan Kurnaz, arama ekiplerine sorduğu o sorulardan sonra Ecrin'i tek başına traktörle aradığını iddia etti. Ecrin hakkındaki gelişmeleri haberimizde...

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Ecrin Kurnaz'dan son dakika haberi geldi! Üvey amca Özkan Kurnaz'ın Ecrin'in kaçırılmasıyla ilgisi ne?
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